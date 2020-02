Vier Halloween in Disneyland Paris

Oog in oog met de Disney Schurken

Halloween is het seizoen van alle mogelijkheden. Vooral voor diegenen die zich graag mengen met de Disney Schurken. De angstaanjagende Maleficent zal een betovering uitspreken om de binnenplaats van het kasteel van Doornroosje te veranderen in een enorme briar bush in de vorm van haar vuurspuwende draak. Ze zal ook aanwezig zijn om de meer gedurfde gasten te ontmoeten en foto's te maken .



De Disney Schurken nodigen je uit voor hun optreden "het is goed om slecht te zijn met de Disney Schurken" in het kasteeltheather. Doe mee met The Evil Queen, Cruella De Vil, Captain Hook, Jafar, Gaston en nog veel meer in deze show die je niet mag missen. Kijk uit voor Donald Duck want die heeft zich vermomt zodat hij kan feesten met de schurken. Blijf rondhangen na de show want de Disney Schurken zullen kwaadaardige vreugde hebben bij het poseren voor foto's.