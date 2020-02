Ervaar Kerstmis in Disneyland® Parijs

En vergeet niet:

Tot eerste kerstdag is de Kerstman aanwezig in Walt Disney Studios Park om bezoekers te ontmoeten en kerstwensen in vervulling te laten gaan. Andere personages (waaronder Minnie, Buzz Lightyear, Marie en Stampertje) zijn in beide parken te vinden en hebben hun mooiste kerstkleding aan. Buiten de parken kun je het einde van het jaar vieren in het Disney-dorp met een kerstmarkt vol cadeautjes en zoetigheden. Als je van plan bent in een Disney-hotel te verblijven, zullen de kamers schitteren met feestelijke decoratie, een fonkelende kerstboom en Disney-cadeautjes.