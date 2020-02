Marvel Summer of Super Heroes vindt plaats in zowel het Walt Disney Studios Park als Disneyland® Paris. Zowel Guardians of the Galaxy Awesome Dance-Off en Stark Expo presents: Energy for Tomorrow! vinden meerdere keren per dag plaats in de Production Courtyard aan de voet van het Hollywood Tower Hotel. Nabij het Studio Theatre zal Marvel: Super Heroes United tot 5 keer per dag worden vertoond..