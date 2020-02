Ontdek het nieuwe Toy Story Land van Walt Disney World In positie, klaar, spelen maar! Andy's achtertuin komt tot leven in Walt Disney World Resort in Florida met nieuwe attracties, ervaringen en interactieve spelletjes om van te genieten. Ervaar het avontuur in Hollywood Studios in de wondere wereld van Woody, Buzz en hun vrienden, waar je een ritje kunt maken in de Slinky Dog attractie en zelfs een mee kan vliegen in een vliegende schotel. Met 11 leuke kleurrijke landschapjes is er veel om van te genieten als je verkleind word tot het formaat van een stuk speelgoed! Lees verder om erachter te komen op welke manieren je familie kan spelen in het gloednieuwe Toy Story Land.