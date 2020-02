Dingen om naar uit te kijken in 2019

Lente

De warmere dagen komen er weer aan, net als een aantal langverwachte films en shows. In Captain Marvel, de eerste Marvel-film met een vrouwelijke superheld, worden de hoofdrollen vertolkt door Oscar-winnares Brie Larson, Samuel L. Jackson en Jude Law. Kort daarna is het vervolg op het succesvolle Avengers: Infinity War in de bioscoop te zien.

Tot 17 maart zal Legends of the Force in Disneyland® Paris de kijkers meenemen naar een sterrenstelsel heel ver weg met speciale shows, meet-and-greets en de populaire Hypespace Mountain-achtbaan. Verder staan er remakes van Disney-klassiekers op het programma, te beginnen met Tim Burtons visie op Dumbo. Nadat deze film de bioscoop in is gevlogen, volgt Guy Ritchies Aladdin, waarin we afreizen naar Agrabah met Mena Massoud als Aladdin en Will Smith als Geest.