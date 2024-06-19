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Inside Out 2

Alle leeftijden

1 uur 36 min.

19 juni 2024

Animatie, Volwassen worden

In “Disney-Pixar Binnenstebuiten 2” zijn we terug in het hoofd van de nieuwbakken tiener Riley, als ineens de slopers het hoofdkwartier binnenvallen. Ze komen ruimte maken voor iets totaal onverwachts: nieuwe Emoties! De oude rotten Plezier, Verdriet, Woede, Angst en Afkeer weten niet wat ze met Onzekerheid aan moeten. En die is niet alleen, want daar zijn ook nog eens Verlegenheid, Jaloezie en Ennui.

Rated: Alle leeftijden
Looptijd: 1 uur 36 min.
Releasedatum: 19 juni 2024

  • Geregisseerd door

    Kelsey Mann

  • Geschreven door

    Dave Holstein, Meg LeFauve

  • Geproduceerd door

    Mark Nielsen

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