Opt out van tekst en data mining door AI

Disney-producten en -content die op onze websites en andere digitale en online diensten beschikbaar worden gesteld, worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan individuen verstrekt en worden niet rechtmatig voor andere doeleinden beschikbaar gesteld. In het bijzonder staan we niet toe en hebben we op geen enkel moment toegestaan dat een individu, bedrijf, vereniging of andere groep toegang heeft tot enig element van de Disney-producten en/of inhoud, dit kopieert, extraheert of gebruikt voor tekst- en datamining of voor het creëren, trainen of ontwikkelen van (of voor invoer of opname in) een model, hulpmiddel of systeem voor kunstmatige intelligentie. Text and data mining omvat elke geautomatiseerde techniek gericht op het analyseren van tekst en gegevens in digitale vorm om informatie te genereren, zoals patronen, trends en correlaties.



Niets in de voorwaarden van het toepasselijke Disney-product of elders vormt een erkenning dat een uitzondering van toepassing is of beschikbaar is die iemand zou toestaan de Disney-producten of hun inhoud voor dergelijke doeleinden te gebruiken.



Voor zover een dergelijke uitzondering van toepassing of beschikbaar zou kunnen zijn, sluiten we die uitzondering uit voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behouden we ons uitdrukkelijk het exclusieve recht voor om reproducties en extracties te maken van elk element van de Disney-producten voor tekst- en datamining-doeleinden of anderszins. In het bijzonder, voor zover de uitzondering onder Artikel 4(1) van de Richtlijn (EU) 2019/790 betreffende auteursrecht en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (of enige overeenkomstige bepalingen van de toepasselijke lokale wetten) van toepassing of beschikbaar zou kunnen zijn, oefenen we ons recht uit onder Artikel 4(3) van die Richtlijn (of enige overeenkomstige lokale wet) om van die uitzondering af te zien.



Met andere woorden, als u een element van de Disney-producten wilt openen, kopiëren, extraheren of gebruiken voor tekst- en datamining of voor het creëren, trainen of ontwikkelen van (of voor invoer of opname in) een model, hulpmiddel of systeem voor kunstmatige intelligentie, dan kunt u dit niet doen, tenzij we dit afzonderlijk schriftelijk met u zijn overeengekomen onder een toepasselijke licentie.