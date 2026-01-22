In het nieuwe originele animatie-avontuur 'Gatto', vraagt de eigenwijze zwarte kat Nero zich af of hij wel de juiste levens heeft geleid nadat hij zich jarenlang een weg heeft gebaand door het doolhof van grachten in het bijgelovige Venetië. Hij staat bij Rocco, de katten-maffiabaas, in het krijt, dus staat Nero voor een dilemma. Hij moet een totaal onverwachte vriendschap aangaan die hem eindelijk naar zijn ware doel zal leiden, tenzij Venetië hem eerst klein krijgt. 'Gatto' werd geregisseerd door Enrico Casarosa en geproduceerd door Andrea Warren, het creatieve team achter Disney en Pixars Oscar®-genomineerde 'Luca'. 'Gatto' is vanaf 5 maart 2027 exclusief te zien in de bioscoop.