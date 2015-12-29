Avengers: toen en nu

Tony Stark heeft in meer MCU-films gespeeld dan welk ander personage ook en legde een lange weg af sinds Iron Man. Nadat hij Iron Man werd, transformeerde Stark van 'genie, miljardair, playboy, filantroop' tot een man die vastbesloten was om voor het goede te strijden. Hij nam het op tegen talrijke vijanden uit alle hoeken van het universum, tot de individuen onder de Avengers zelf.

In Avengers: Infinity War werd Iron Man samen met Spider-Man en Doctor Strange ongewild mee de ruimte in genomen om te vechten tegen Thanos. Alleen Nebula en hij overleefden de vingerknip van Thanos. Avengers: Endgame gaat verder vanaf dat punt, waarbij Tony is gestrand in de ruimte.