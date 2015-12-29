Avengers: toen en nu
In de elf jaar sinds het begin van het MCU hebben de 'Original 6' Avengers talloze slechteriken verslagen, een paar make-overs ondergaan en gezien hoe hun levens en de wereld rondom hen veranderde.
Maar in hoeverre zijn Iron Man, Captain America, Thor en de anderen eigenlijk precies veranderd sinds hun eerste optreden in het MCU tot aan de ultieme confrontatie in Avengers: Endgame? Lees verder en ontdek het zelf.
Tony Stark heeft in meer MCU-films gespeeld dan welk ander personage ook en legde een lange weg af sinds Iron Man. Nadat hij Iron Man werd, transformeerde Stark van 'genie, miljardair, playboy, filantroop' tot een man die vastbesloten was om voor het goede te strijden. Hij nam het op tegen talrijke vijanden uit alle hoeken van het universum, tot de individuen onder de Avengers zelf.
In Avengers: Infinity War werd Iron Man samen met Spider-Man en Doctor Strange ongewild mee de ruimte in genomen om te vechten tegen Thanos. Alleen Nebula en hij overleefden de vingerknip van Thanos. Avengers: Endgame gaat verder vanaf dat punt, waarbij Tony is gestrand in de ruimte.
Steve Rogers (Captain America) is de geknipte man voor de rol van superheld, hij is hier echt voor gemaakt. In Captain America: The First Avenger deed Rogers mee aan een 'supersoldaat'-experiment en kreeg hij zo betere vaardigheden. Nadat hij de Tesseract uit handen wist te houden van schurken, werd Rogers jarenlang ingevroren bewaard, om kort voor de gebeurtenissen in Avengers Assemble te ontwaken.
In Avengers: Infinity War wordt Rogers nog steeds beschouwd als een crimineel sinds hij het opnam tegen de regering in Captain America: Civil War. Maar hijzelf, Black Widow en Falcon worden al snel opgeroepen om te helpen vechten tegen Thanos in de slag om Wakanda.
De 'first lady' van de Avengers maakte haar debuut in Iron Man 2 als Tony Starks nieuwe assistent, haar echte identiteit als S.H.I.E.L.D-agent Natasha Romanoff/Black Widow wordt later onthuld.
Ze leefde op gespannen voet met Steve Rogers en Tony Stark in Captain America: Civil War en is nu ook op de vlucht voor de regering. Ze houdt zich schuil op het moment dat Avengers: Infinity War begint. Net als de andere Avengers heeft Natasha de vingerknip van Thanos overleefd en is ze bereid alles te doen wat nodig is in Avengers: Endgame.
Net zoals Tony Stark is de kroonprins van Asgard een andere man sinds zijn debuut in 2011. In Thor is de oudste zoon van Odin, koning van Asgard, arrogant, roekeloos en doet hij geregeld net het tegenovergestelde van wat zijn vader wil. Als straf werd hem zijn kracht ontnomen, zijn hamer Mjolnir, en werd hij verbannen naar de aarde terwijl zijn broer Loki de macht overnam.
Thor nam het voor het eerst op tegen Thanos in Avengers: Infinity War, toen de paarse bruut een schip bestuurde vol Asgardianen. Hij doodt Loki en landt letterlijk op de voorruit van het ruimteschip van de Guardians of the Galaxy. Hij vindt een nieuw wapen en nieuwe vrienden in Rocket en Groot, en belandt uiteindelijk in Wakanda om opnieuw de confrontatie met Thanos aan te gaan.
Terwijl het 'supersoldaat'-serum een superheld maakte van Steve Rogers, verliep voor kernfysicus dr. Bruce Banner niet alles volgens plan. In een poging om de Tweede Wereldoorlog te recreëeren, zag The Incredible Hulk het levenslicht door de extreme blootstelling aan gammastraling.
In Avengers: Infinity War is Hulk de eerste Avenger die tegen Thanos vecht, maar hij moet al snel de strijd opgeven. Ernstig getraumatiseerd door de nederlaag weigert hij zich in de rest van de film te laten zien en wordt Bruce Banner gedwongen om het alleen te doen in Iron Mans 'Hulkbuster'-pak.
Oplettende Marvel-fans hadden Clint Barton, ook wel bekend als Hawkeye, al gespot in een gastrol als Thor uit 2011, maar het grote publiek leerde hem pas veel later kennen.
Anders dan de andere Avengers speelde Barton niet mee in Avengers: Infinity War omdat hij (samen met Ant-Man/Scott Lang) huisarrest had. We weten wel dat Clint terugkeert in Avengers: Endgame met een nieuw wapen en een nieuw kapsel.
Avengers: Endgame wordt op 24 april uitgebracht.