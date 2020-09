Keer terug naar een galaxy far, far away....

Beleef de Skywalker-saga weer helemaal opnieuw. Alle 9 episodes van Star Wars zijn beschikbaar om te streamen, inclusief Star Wars: The Rise of Skywalker. Bovendien is Jon Favreaus langverwachte Disney+ Original serie The Mandalorian ook te zien, evenals de volledige collectie van Star Wars: The Clone Wars.