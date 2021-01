Love, Victor

De serie speelt zich af in de wereld van de baanbrekende film Love, Simon, uit 2018. Geïnspireerd door Becky Albertalli's veelgeprezen roman, Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. We volgen Victor, een nieuwe student op de middelbare school van Creekwood, tijdens zijn reis naar zelfontdekking. Daarnaast moet hij thuis allerlei uitdagingen onder ogen zien. Hij past zich aan in een nieuwe stad en worstelt met zijn seksuele geaardheid. Als het allemaal te veel wordt, vraagt hij Simon om hulp bij het omgaan met ups en downs op de middelbare school.