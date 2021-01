De animatieserie 'Family Guy' gaat over de avonturen van de familie Griffin. Peter en zijn huisvrouw Lois wonen in Quahog, Rhode Island, en hebben drie kinderen. Meg, het oudste kind, is een buitenbeentje en de tiener Chris is ongemakkelijk en onwetend als het gaat om het tegenovergestelde geslacht. De jongste, Stewie, is een geniale baby die zijn moeder wil vermoorden en de wereld wil vernietigen. De pratende hond, Brian, houdt Stewie in de gaten terwijl hij aan martini's nipt en zijn eigen levenskwesties probeert te begrijpen.