Solar Opposites

Solar Opposites draait om een familie van buitenaardse wezens: Korvo, Terry en hun kindreplica's Yumyulack en Jesse, van de planeet Shlorp. Ze storten neer op aarde en moeten hun toevlucht nemen in Midden-Amerika. Ze zijn het er niet over eens of dit verschrikkelijk of juist geweldig is.