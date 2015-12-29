Aladdin: alle informatie over de cast en personages

Ontdek alle informatie over de levendige live-actionfilm Aladdin, de cast en de personages.

Deze spannende, levendige live-actionadaptatie van de Disney-klassieker Aladdin vertelt het verhaal van een arme straatrat, de dappere prinses Jasmine en de Geest die wellicht de sleutel naar hun toekomst vormt.

Deze film werd geregisseerd door Guy Ritchie, die de fictieve havenstad Agrabah tot leven brengt met zijn kenmerkende, diepgewortelde en actievolle stijl. Het op de Disney-klassieker gebaseerde Aladdin is geschreven door John August en Guy Ritchie.