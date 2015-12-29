Aladdin: alle informatie over de cast en personages
Ontdek alle informatie over de levendige live-actionfilm Aladdin, de cast en de personages.
Deze spannende, levendige live-actionadaptatie van de Disney-klassieker Aladdin vertelt het verhaal van een arme straatrat, de dappere prinses Jasmine en de Geest die wellicht de sleutel naar hun toekomst vormt.
Deze film werd geregisseerd door Guy Ritchie, die de fictieve havenstad Agrabah tot leven brengt met zijn kenmerkende, diepgewortelde en actievolle stijl. Het op de Disney-klassieker gebaseerde Aladdin is geschreven door John August en Guy Ritchie.
Aladdin en de Geest
Mena Massoud speelt Aladdin, een charmante straatrat uit Agrabah. Aladdin wil zijn leven als kruimeldief heel graag achter zich laten, omdat hij gelooft dat hij voorbestemd is voor grotere dingen.
Viervoudig Grammywinnaar Will Smith speelt de Geest, een van vorm wisselende blauwe figuur die gevangenzit in een olielamp. De Geest is een kleurrijke, grootse verschijning die wensen in vervulling kan laten gaan. Via zijn band met Aladdin komt hij achter de ware betekenis van vriendschap.
Jasmine en Dalia
Jasmine, de prachtige, dappere en vastberaden dochter van de sultan, droomt van een leven buiten de paleismuren en gebruikt haar status om de inwoners van Agrabah van dienst te zijn. Jasmine wordt gespeeld door Naomi Scott.
Dalia, de dienstmeid en vertrouwenspersoon van Jasmine, is van nature grappig, pittig en zorgeloos. Hoewel ze tussen de mensen van Agrabah woont, brengt ze de meeste tijd in het paleis door en houdt ze de prinses goed in de gaten. Dalia wordt gespeeld door Nasim Pedrad.
Jafar en Hakim
Marwan Kenzari speelt Jafar, de raadsvizier van de sultan en een sluwe en machtige tovenaar die gefrustreerd is door de passieve houding van de sultan als het om de toekomst van Agrabah gaat. Jafar bedenkt een plan om de troon te veroveren.
Jafars rechterhand Hakim houdt toezicht op de paleiswachters en wordt gespeeld door Numan Acar.
Sultan en prins Anders
De sultan, heerser over de fictieve havenstad Agrabah, is een wijze en gerespecteerde leider, maar ook een liefdevolle, toegewijde vader die zijn dochter angstvallig beschermd. Hij is erop gebrand een goede man voor de prinses te vinden. Hij wordt gespeeld door Navid Negahban.
Billy Magnussen speelt een nieuwe rol, namelijk die van Prins Anders. Deze knappe en arrogante, dwaze stuntelkampioen uit Skånland wil maar al te graag met de prinses trouwen.