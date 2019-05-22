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Aladdin (2019)
Disney brengt een sprankelende live-actionbewerking van de animatieklassieker Aladdin, het spannende verhaal over de innemende straatrat Aladdin, de moedige Prinses Jasmine en Geest, de niet te stuiten lampgeest die hun toekomst voorgoed zal veranderen.
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Geregisseerd doorGuy Ritchie
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Geschreven doorJohn August, Guy Ritchie
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Geproduceerd doorDan Lin, Jonathan Eirich
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CastWill Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban