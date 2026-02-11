Taal: NEDERLANDS | FRANÇAIS |

The Devil Wears Prada 2

Drama, Romantiek

Er zijn zoveel films om naar uit te kijken en één daarvan is de nieuwste film van 20th Century Studios.

Rated:
Releasedatum: 29 april 2026

  • Geregisseerd door

    David Frankel

  • Geschreven door

    Aline Brosh Mckenna

  • Geproduceerd door

    Wendy Finerman

  • Cast

    Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak, Conrad Ricamora, Tracie Thoms, Tibor Feldman

