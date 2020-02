Fase 3

Captain America: Civil War (2016)



(2016) Doctor Strange (2016)

(2016) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

(2017) Spider-Man: Homecoming (2017)

(2017) Thor: Ragnarok (2017)

(2017) Black Panther (2018)

In fase 3 hebben we de tot nu toe grootste impact op het MCU gezien. De Avengers zijn na de gebeurtenissen in Civil War verdeeld en dankzij de introductie van Doctor Strange weten we dat er nu ook magie in het universum bestaat. Het wordt helemaal interessant dankzij de komst van Spider-Man en Black Panter (oh, en hebben we al gezegd dat Thor zijn hamer heeft verloren en er anders uitziet?). In Doctor Strange hebben we een andere Infinity Stone gezien: de Eye of Agamotto (Time Stone) waardoor het totaal nu uitkomt op 5... en er nog eentje over is.



Nu er zoveel gaande is, is het moeilijk om je voor te stellen wat er nog meer opschudding teweeg zou kunnen brengen bij deze fantastische verzameling superhelden. Tenzij er misschien een intergalactische tiran onderweg naar de aarde is om de zes Infinity Stones te verzamelen...