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Coco
In dit bijzondere Disney•Pixar avontuur, droomt een jongen ervan om muzikant te worden en maakt een magsche reis om de mysteries achter de verhalen en tradities van zijn voorouders te ontrafelen.
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Geregisseerd doorLee Unkrich
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Geproduceerd doorDarla K. Anderson
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CastThijs Overpelt, Ara Halici, Wiebe-Pier Cnossen, Ilse Warringa, Marloes van den Heuvel, Ruben Lürsen, Jan Nonhof, Johnny Kraaijkamp, Johnny Kraaijkamp, Huub Dikstaal