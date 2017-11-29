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Coco

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 46 min.

29 november 2017

Animatie, Familie, Fantasy, Musical

In dit bijzondere Disney•Pixar avontuur, droomt een jongen ervan om muzikant te worden en maakt een magsche reis om de mysteries achter de verhalen en tradities van zijn voorouders te ontrafelen.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 46 min.
Releasedatum: 29 november 2017

  • Geregisseerd door

    Lee Unkrich

  • Geproduceerd door

    Darla K. Anderson

  • Cast

    Thijs Overpelt, Ara Halici, Wiebe-Pier Cnossen, Ilse Warringa, Marloes van den Heuvel, Ruben Lürsen, Jan Nonhof, Johnny Kraaijkamp, Johnny Kraaijkamp, Huub Dikstaal

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