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The Nutcracker and the Four Realms: Ontdek de Koninkrijken
Met de feestdagen genieten veel gezinnen van het legendarische verhaal van de Notenkraker, maar dit jaar kan je een gloednieuwe versie ontdekken en aan een fantastisch avontuur beginnen in een magische wereld vol verwondering, magie en muizen.
In The Nutcracker and The Four Realms schittert Mackenzie Foy als de nieuwsgierige, vindingrijke Clara. De eerste Kerst zonder haar moeder staat voor de deur en Clara tuimelt onbedoeld in een ongelofelijk avontuur, op zoek naar een sleutel die de harmonie kan herstellen in een onstabiele wereld.
Via een mysterieuze gouden draad betreedt Clara een parallelle wereld met vier koninkrijken.
Concept art van de Palace Kingdom uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Het Paleis
Het voorportaal van de vier koninkrijken is het paleis. Het is het centrum van de film en het punt waarop de vier koninkrijken samenkomen. Anders dan de paleizen uit klassieke sprookjes, is het uiterlijk van dit paleis sterk beïnvloed door Russische vormgeving en architectuur.
In het Paleis vind je de troonkamer met een doorgang naar elk rijk. Voordat Clara naar binnen mag, moet ze eerst voorbij Cavalier (Omid Djalili) en Harlequin (Jack Whitehall) zien te komen. Zij zijn de paleiswachters die liever hard weglopen van gevaar in plaats van erop af te gaan.
Concept art van het Land van Bloemen uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Het Land van Bloemen
Het eerste wonderlijke koninkrijk is het Land van Bloemen, thuisbasis van imkers en boeren die meel en graan produceren.
Het koninkrijk dat geïnspireerd is op Nederlandse windmolens en Zuid-Engelse dorpjes is bezaaid met bloemen, fruit en groenten en wordt geleid door Hawthorne (Eugenio Derbez), de koning van het Bloemenrijk. Hawthorne is emotioneel, flamboyant en enthousiast, en gaat het liefst elk conflict uit de weg. Hij heet Clara hartelijk welkom met een feest en veel pracht en praal.
Concept art van het Land van Sneeuwvlokken uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Het Land van Sneeuwvlokken
Dit koninkrijk vormt de thuisbasis van politici, ijsfabrikanten en mijnwerkers. Het lijkt op een reusachtig ijshotel met een transportsysteem dat voornamelijk bestaat uit rendiersleeën. Shiver (Richard E. Grant) staat aan het hoofd van dit koninkrijk en is een goedgemanierde jongeman die veel vriendelijker is dan dat zijn ijzig uiterlijk doet vermoeden.
Concept art van het Land van Zoet uit Disney's The Nutcracker and the Four Realms
Land van Zoet
Dit koninkrijk is de droom van mensen die gek zijn op zoetigheden met zijn muren van noga, dakpannen van chocolade en glas-in-loodramen van zuurtjes.
Het land is geïnspireerd door de Sugar Plum Fairy (Keira Knightley) die een gewaad van kristalsuiker draagt. Als de regentes van het rijk, en ook als vriendin van Clara's overleden moeder, heet ze Clara heel hartelijk welkom. Ze benoemt haar tot eregast tijdens een extravagant spektakel.
Het Vierde Koninkrijk
Terwijl het in de andere koninkrijken krioelt van de kleurrijke personages en omgevingen, is er één ding dat de bewoners verenigt: de angst voor het onheilspellende Vierde Koninkrijk.
Het rijk werd ooit het Land van Plezier genoemd, maar is nu een vergeten kermisterein met een verlaten draaimolen. Na een hevig conflict werd de leider verbannen. Met haar vuurrode haar, poppenachtige gezicht met barstjes en een muizenleger is Mother Ginger (Helen Mirren) een boosaardige tiran met wie Clara mogelijk oog in oog zal komen te staan.