The Nutcracker and the Four Realms: Ontdek de Koninkrijken

Met de feestdagen genieten veel gezinnen van het legendarische verhaal van de Notenkraker, maar dit jaar kan je een gloednieuwe versie ontdekken en aan een fantastisch avontuur beginnen in een magische wereld vol verwondering, magie en muizen.

In The Nutcracker and The Four Realms schittert Mackenzie Foy als de nieuwsgierige, vindingrijke Clara. De eerste Kerst zonder haar moeder staat voor de deur en Clara tuimelt onbedoeld in een ongelofelijk avontuur, op zoek naar een sleutel die de harmonie kan herstellen in een onstabiele wereld.



Via een mysterieuze gouden draad betreedt Clara een parallelle wereld met vier koninkrijken.