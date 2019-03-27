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Dumbo (2019)

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

1 uur 52 min.

27 maart 2019

Avontuur, Familie, Fantasy

Disney en regisseur Tim Burton presenteren samen Dumbo. In dit avontuur - geïnspireerd op de geliefde classic - worden anders-zijn en familie gekoesterd en krijgen dromen vleugels. Een noodlijdend circus maakt een geweldige comeback met een vliegende baby-olifant, maar als ze met een nieuwe investeerder in zee gaan, ontdekken ze al snel dat diens grootse plannen een schaduwzijde hebben.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 1 uur 52 min.
Releasedatum: 27 maart 2019

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