Dumbo (2019)

Disney en regisseur Tim Burton presenteren samen Dumbo. In dit avontuur - geïnspireerd op de geliefde classic - worden anders-zijn en familie gekoesterd en krijgen dromen vleugels. Een noodlijdend circus maakt een geweldige comeback met een vliegende baby-olifant, maar als ze met een nieuwe investeerder in zee gaan, ontdekken ze al snel dat diens grootse plannen een schaduwzijde hebben.