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Incredibles 2

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 58 min.

27 juni 2019

Actie-avontuur, Animatie, Familie, Sciencefiction

Helen probeert supers weer te legaliseren terwijl Bob worstelt met een leven als huisman. Als er een nieuwe schurk een gevaarlijk plan smeedt, hebben de Incredibles elkaar hard nodig.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 58 min.
Releasedatum: 27 juni 2019

  • Geregisseerd door

    Brad Bird

  • Geschreven door

    Brad Bird

  • Geproduceerd door

    John Walker, Nicole Paradis Grindle

  • Cast

    Isa Hoes, Eva Kolsteren, Matheu Hinzen, Anne-Marie Jung, Eli Fucile, Huub Dikstaal, Valentijn Avé, Pip Pellens

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