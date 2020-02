Mulan

Bekijk de gloednieuwe trailer van Mulan en kom meer te weten over de nieuwste Disneyfilm. In de bioscoop vanaf 25 maart

Met Liu Yifei uit Once Upon A Time (2017) als held is Mulan het episch avontuur van een onverschrokken jonge vrouw die zich als man voordoet om indringers uit het Noorden te bestrijden die China aanvallen.

Als oudste dochter van een geëerde strijder is Hua Mulan pittig, vlug en vastbesloten. Wanneer de keizer een decreet uitvaardigt dat één man per gezin moet dienen in het keizerlijke leger, treedt ze op om de plaats van haar zieke vader in te nemen als Hua Jun en wordt ze zomaar een van China's grootste strijders ooit.

De film wordt verwacht in de lente van 2020 met onder andere Donnie Yen, Jason Scott Lee en Jet Li en wordt geregisseerd door Niki Caro.