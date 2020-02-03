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Mulan (2020)

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

1 uur 55 min.

Actie-avontuur, Drama, Live-actie

De veelgeprezen filmmaker Niki Caro brengt het epische verhaal van de legendarische Chinese krijger tot leven in Disney's MULAN, waarin een onverschrokken jonge vrouw uit liefde voor haar familie en haar vaderland alles riskeert om een van de grootste krijgers te worden die China ooit heeft gekend. Wanneer de keizer van China een decreet uitvaardigt dat een man per gezin in het keizerlijke leger moet dienen om het land te verdedigen tegen noordelijke indringers, neemt Hua Mulan, de oudste dochter van een geëerd krijger, de plaats in van haar zieke vader. De als man vermomde Hua Jun wordt voortdurend op de proef gesteld en moet al haar innerlijke kracht en ware potentieel benutten. Deze epische reis maakt van haar een geëerd krijger en levert haar het respect op van een dankbare natie en een trotse vader.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 1 uur 55 min.

  • Geregisseerd door

    Niki Caro

  • Geschreven door

    Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin

  • Geproduceerd door

    Chris Bender, Jake Weiner, Jason T. Reed

  • Cast

    Yifei Liu, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei Pei, Xana Tang, Ron Yuan, Jun Yu, Chen Tang, Doua Moua, Jimmy Wong, Nelson Lee, Hoon Lee, Crystal Rao, Elena Askin, Vincent Feng

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