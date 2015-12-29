Een blik achter de schermen van Ralph Breaks The Internet

Het lijkt alsof het gisteren was, toen we Litwak's Family Fun Center & Arcade en de personages van Wreck-It Ralph hebben voorgesteld, Disney's 52e animatiefilm over een slechterik uit een videogame die een held wil zijn.

Terwijl hij op zoek was naar de Heldenmedaille, ontmoette Ralph onverwacht Vanellope, een fout geprogrammeerde prinses met de droom om te racen in het racespel Sugar Rush, en de twee werden uiteindelijk vrienden.

En nu zijn Ralph, Vanellope en hun vrienden terug in Ralph Breaks The Internet; het langverwachte vervolg waarin Ralph en Vanellope online gaan om het Sugar Rush-spel te redden. Voordat de film op het scherm verschijnt, volgt hier een gesprek met de regisseurs Phil Johnston en Rich Moore over het maken van de film, het internet als een stad tot leven brengen en de Disney prinsessen bij elkaar brengen.