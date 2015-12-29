Een blik achter de schermen van Ralph Breaks The Internet
Het lijkt alsof het gisteren was, toen we Litwak's Family Fun Center & Arcade en de personages van Wreck-It Ralph hebben voorgesteld, Disney's 52e animatiefilm over een slechterik uit een videogame die een held wil zijn.
Terwijl hij op zoek was naar de Heldenmedaille, ontmoette Ralph onverwacht Vanellope, een fout geprogrammeerde prinses met de droom om te racen in het racespel Sugar Rush, en de twee werden uiteindelijk vrienden.
En nu zijn Ralph, Vanellope en hun vrienden terug in Ralph Breaks The Internet; het langverwachte vervolg waarin Ralph en Vanellope online gaan om het Sugar Rush-spel te redden. Voordat de film op het scherm verschijnt, volgt hier een gesprek met de regisseurs Phil Johnston en Rich Moore over het maken van de film, het internet als een stad tot leven brengen en de Disney prinsessen bij elkaar brengen.
Het verhaal bouwen
"We zouden geen vervolg maken tenzij er een zeer goede reden was om het te doen", zei Johnston. Die zeer goede reden kwam er, zei Moore, toen het idee werd ontwikkeld om het verhaal op het internet te laten afspelen.
"We konden meteen zien welke mogelijkheden er waren voor komedie, voor conflicten tussen onze twee hoofdpersonages", zei Moore. "Toen begonnen we echt enthousiast te worden over dit idee."
De creatie van de wereld van het internet
De gedachte aan het bouwen van de enorme, schijnbaar eindeloze wereld die het internet is, was voor de filmmakers een hele klus.
"We realiseerden ons dat er geen echte referentie of toetssteen was van hoe het een stad zou kunnen zijn", vertelde Moore ons. "Het waren een boel servers en draden; we gaan geen verhaal schrijven in een wolkenkrabber vol met dozen en draden die, hoewel het misschien interessant klinkt, niet erg visueel aantrekkelijk zou zijn om te zien."
Het geweldige team van artiesten en ontwerpers die aan de film werkten, hielp echter om deze onmogelijke taak minder onmogelijk te doen lijken.
De bewoners van het internet
"Wanneer je bedenkt dat het internet bestaat uit miljoenen websites, begin je je voor te stellen dat de internetwereld vergelijkbaar is met een grote stad zoals New York of Londen of LA, een plaats die bestaat uit verschillende districten zoals een sociale media buurt of het winkelgebied of het financiële district. Maar een stad kan natuurlijk niet zonder zijn burgers functioneren", voegde Moore eraan toe.De bewoners van het internet in Ralph Breaks The Internet zijn opgesplitst in twee groepen: de netizens en de internetgebruikers. De internetgebruikers zijn mensen zoals wij die dagelijks op internet surfen. In de film worden deze vertegenwoordigd door avatars. Netizens zijn vaste inwoners van het internet en zien er anders uit dan de internetgebruikers. "Ze werken bij de verschillende websites en apps en ze zijn er om de internetgebruikers te helpen", legt Moore uit.
De Disney Prinsessen
Vanellope ontmoet de online avatars van de Disney prinsessen in Oh My Disney.com, waar de iconische personages voor het eerst bij elkaar gebracht worden.
Jodi Benson (Ariel), Paige O'Hara (Belle), Linda Larkin (Jasmine), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Rapunzel), Auli'i Cravalho (Moana) en Kelly Macdonald (Merida), samen met Sarah Silverman (Vanellope), namen allemaal hun rol opnieuw op en verschenen voor de eerste keer samen in 2017 op D23, het tweejaarlijkse evenement voor leden van de officiële Disney fanclub.
Het was niet moeilijk om de actrices te overtuigen om mee te doen - "Elke actrice hield van het idee", zei Moore - en hun betrokkenheid bij hun personages werd duidelijk toen ze begonnen met opnemen voor de film.
"Toen we met elk van hen gingen werken, werd het ons echt duidelijk dat ze die karakters echt belichaamden. Het was geweldig. Na elke opnamesessie maakten we even tijd vrij waarin de actrice bij onze animatieafdeling ging zitten om te praten over de personages en de aanpak die ze hebben als ze de personages spelen."
Meer Disney-cameo's
Opmerkzame fans moeten ook op zoek gaan naar de zogenaamde 'easter eggs' in de hele film, vooral in de wereld van het internet en vooral in de scène die plaatsvindt bij Oh My Disney. Moore zei nog: "We vinden het leuk om, voor de mensen die ernaar zoeken, kleine verrassingen te verstoppen in de film. In deze film zijn het er veel."