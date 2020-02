Een blik achter de schermen van Ralph Breaks The Internet

De bewoners van het internet

"Wanneer je bedenkt dat het internet bestaat uit miljoenen websites, begin je je voor te stellen dat de internetwereld vergelijkbaar is met een grote stad zoals New York of Londen of LA, een plaats die bestaat uit verschillende districten zoals een sociale media buurt of het winkelgebied of het financiële district. Maar een stad kan natuurlijk niet zonder zijn burgers functioneren", voegde Moore eraan toe.

De bewoners van het internet in Ralph Breaks The Internet zijn opgesplitst in twee groepen: de netizens en de internetgebruikers. De internetgebruikers zijn mensen zoals wij die dagelijks op internet surfen. In de film worden deze vertegenwoordigd door avatars. Netizens zijn vaste inwoners van het internet en zien er anders uit dan de internetgebruikers. "Ze werken bij de verschillende websites en apps en ze zijn er om de internetgebruikers te helpen", legt Moore uit.