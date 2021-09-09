Ron's Gone Wrong

“Ron's Gone Wrong” van 20th Century Studios en Locksmith Animation, vertelt het verhaal van de sociaal ietwat onhandige brugklasser Barney en Ron, zijn nieuwe “Beste vriend - zo uit de doos”. Ron, een sprekende, met het internet verbonden robot, hapert nogal eens en dat leidt tot hilarische situaties, maar ook tot een spannend avontuur waarin Barney en Ron - tegen de achtergrond van het socialemediatijdperk - ontdekken wat ware vriendschap inhoudt.