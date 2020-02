Solo: A Star Wars Story - Maak kennis met de crew

Stap aan boord van de Millennium Falcon en reis naar een galaxy far, far away in Solo: A Star Wars Story. Volg het verhaal van de iconische Star Wars-held Han Solo en ieders favoriete Wookiee, vóór de avonturen die in Star Wars: A New Hope plaatsvonden.

Na een reeks duistere gebeurtenissen in de criminele onderwereld raakt Han Solo bevriend met zijn co-piloot Chewbacca en ontmoet hij de beruchte gokker Lando Calrissian. Samen gaan ze op een reis die uiteindelijk bepalend zal zijn voor het leven van de meest iconische helden uit de Star Wars Saga…

Solo: A Star Wars Story is nu in de bioscoop.