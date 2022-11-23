Strange World

In Walt Disney Animation Studios' originele komische avontuur boordevol actie, Strange World, maken we kennis met drie generaties van de legendarische Clade-familie, terwijl ze proberen samen te werken en door een onbekend, verraderlijk land onder hun eigen wereld te navigeren. De stemmencast bestaat uit Jake Gyllenhaal als Searcher Clade, een familieman die op een onvoorspelbare missie niet in zijn element is. Dennis Quaid als de meer dan levensgrote ontdekkingsreiziger en vader van Searcher: Jaeger. Jaboukie Young-White als de 16-jarige zoon van Searcher: Ethan, die heimelijk op zoek is naar het avontuur dat hij altijd al wilde. Gabrielle Union als Meridian Clade, een ervaren piloot en de partner van Searcher in alles. En Lucy Liu als Callisto Mal, Avalonia's onbevreesde leider die het voortouw neemt bij de verkenning van de vreemde wereld. Aan het roer van Strange World staan regisseur Don Hall, co-regisseur/schrijver Qui Nguyen en producent Roy Conli.