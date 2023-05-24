The Little Mermaid (2023)

In deze adembenemende live-action bewerking van de geliefde animatieklassieker, volgt een jonge zeemeermin haar hart. Om te ervaren hoe het leven aan land is, sluit ze een deal met een boosaardige zeeheks, maar haar leven komt daardoor in gevaar. Waarschuwing: Bevat flitsende beelden die van invloed kunnen zijn op lichtgevoelige kijkers.