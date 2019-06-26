Toy Story 4: ontmoet de nieuwe vrienden van Woody en Buzz
Het speelgoed keert deze zomer terug naar het witte doek voor een spiksplinternieuw avontuur in Toy Story 4.
In Toy Story 4 keren Woody, Buzz en de rest terug. Ze ontmoeten nieuwe maar ook oude vrienden tijdens een waanzinnige roadtrip waarin ze op onverwachte plaatsen terechtkomen. Lees voor de langverwachte film in de bioscoop te zien is meer over de terugkeer van de Toy Story-club en hun nieuwe vrienden.
De Toy Story-club
Fanfavorieten Woody en Buzz keren terug naar het witte doek in Toy Story 4, maar nu in een heel andere rol. Woody is dezelfde cowboysheriff waar Andy jaren geleden verliefd op werd, maar ondanks dat hij een nieuw onderkomen bij Bonnie heeft gevonden, heeft hij het moeilijk. Voor speelgoed dat jarenlang bij hetzelfde kind is geweest, kan verandering lastig zijn. "Het is een hele nieuwe dynamiek en dat vond ik interessant. Bonnie speelt anders met haar speelgoed dan Andy en ze heeft andere speeltjes die haar beter kennen. Ik wist gewoon dat Woody niet haar favoriet zou zijn", aldus regisseur Josh Cooley.
Buzz keert terug met zijn vaardigheden om in stijl te vallen en zijn loyaliteit aan zijn vrienden en voormalige rivaal Woody. "Buzz ziet dat Woody iets moet veranderen", legt Cooley uit. "Hij wil steun bieden en hem helpen, maar door zijn acties belandt hij op een kermis waar hij als prijs te winnen valt."
De terugkeer van Bo-Peep
Nadat Bo jarenlang alleen is geweest, ziet ze er gehavend uit, maar mentaal is ze sterker dan ooit. Ze is uitgegroeid tot een avonturier wiens kracht en sarcasme de tegenpool voor haar porseleinen uiterlijk vormen. Als zij en Woody worden herenigd onder zeer onwaarschijnlijke omstandigheden, beseft ze hoeveel ze hem heeft gemist en wil ze hem dolgraag tonen wat ze heeft beleefd.
Jessie, Slinky, Rex, Hamm en de rest maken ook een langverwachte rentree.
Het is alweer 9 jaar geleden dat Toy Story 3 uitkwam en we kunnen niet wachten tot de hele club samen met een aantal nieuwe vrienden weer op het witte doek verschijnt...
Maak kennis met Vorkie
De mes-vorkcombinatie Vorkie weet vrij zeker dat hij niet thuishoort in Bonnie's kamer. Helaas belandt hij telkens als hij wil ontsnappen weer in een avontuur dat hij liever overslaat. "De wereld van Toy Story draait om het idee dat alles in de wereld een doel heeft", zegt Cooley. "Het doel van speelgoed is dat het er altijd is voor een kind. Maar wat als een speeltje van andere voorwerpen is gemaakt? Vorkie is door Bonnie zelf van een wegwerpmes-en-vork gemaakt, dus hij bevindt zich in een moeilijke situatie. Hij wil vasthouden aan zijn initiële doel, maar heeft nu een nieuw doel voor ogen."
Woody neemt de rol op van Vorkies bewaarder, wat aanvankelijk inhoudt dat hij moet zorgen dat Vorkie niet in de prullenbak belandt. "We vonden Vorkie een superidee", zegt producent Jonas Rivera. "Hij begrijpt de regels niet en slaat ze in de wind, wat het verhaal echt fris doet aanvoelen. Maar hij maakt het Woody wel lastig, terwijl hij Vorkie laat zien wat het belang van het kind is."
Ducky en Bunny
Kermisprijzen die graag willen worden gewonnen, maar brutaal worden verstoord wanneer ze ineens meedoen aan een avontuur met een groep speeltjes die geen idee hebben van hoe het is om aan een muur vast te zitten. "Ducky en Bunny brengen nieuw plezier naar de Toy Story-wereld", legt producent Mark Nielsen uit. "Hun kijk op de wereld is erg eenzijdig, omdat ze steeds in hetzelfde kraam van plaats naar plaats gaan. Ze hebben geen principes omdat ze steeds kinderen zien die geld uitgeven aan een spel dat sowieso niet kan worden gewonnen. Ze leren niet alleen slechte dingen over de mens, maar zitten daardoor ook gevangen."
Gabby Gabby en Benson
Gabby Gabby is een schattige pratende pop uit de jaren 50. Door een fabricagefout in haar stemapparaat klinkt ze echter helemaal niet schattig. Ze heeft meer dan 60 jaar doorgebracht in een antiekwinkel, waar haar enige vrienden een paar stemloze buikspreekpoppen waren. Gabby Gabby is ervan overtuigd dat iemand haar enkel zal willen als ze haar stem weer terug heeft.
Benson is een klassieke, antieke buikspreekpop en de rechterhand van Gabby Gabby. Hij leidt een kleine groep poppen die als Gabbys handlangers fungeren. Met niemand om ze een stem te geven, loopt deze groep stille speeltjes door de winkel met een dreigende en erg ongemakkelijke stilte.
Duke Caboom
Duke Caboom is een speeltje uit de jaren 70 gebaseerd op Canada's grootste stuntman. Duke is al rijdend op zijn krachtige Caboom-stuntmotor altijd voorbereid om zijn stuntposes te showen. Woody ontdekt echter al snel zijn zwakke plek: hij heeft nog nooit de superstunts uit zijn eigen reclame gedaan. Duke heeft jarenlang in een antiekwinkel gezeten en zijn vroegere mislukkingen keer op keer weer beleefd.
Giechel Verkuiltjes
Giechel Verkuiltjes is een miniatuurpop uit een collectie uit de jaren 80. Giechel is de beste vriendin van Bo-Peep. De kleine Giechel is Bo's vertrouweling, supporter en adviseur. "Giechel is de Japie Krekel van Bo en we komen via hun band meer te weten over Bo", zegt Cooley. "Giechel is absoluut het kleinste speeltje in de Toy Storywereld. Er is op haar gelopen, ze is in de stofzuiger beland en heeft zeker ook een keer de binnenkant van een kinderneus gezien."
Fans van over de hele wereld dachten dat het verhaal afgelopen was toen Andy zijn cowboy Woody, Buzz, Jessie, Slinky, Rex en de rest naar zijn jonge familielid, de fantasierijke Bonnie, bracht. Maar waar het ene verhaal eindigt, begint het andere...
Toy Story 4 is vanaf 26 juni 2019 te zien in de bioscoop.