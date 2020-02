Maak kennis met Vorkie

De mes-vorkcombinatie Vorkie weet vrij zeker dat hij niet thuishoort in Bonnie's kamer. Helaas belandt hij telkens als hij wil ontsnappen weer in een avontuur dat hij liever overslaat. "De wereld van Toy Story draait om het idee dat alles in de wereld een doel heeft", zegt Cooley. "Het doel van speelgoed is dat het er altijd is voor een kind. Maar wat als een speeltje van andere voorwerpen is gemaakt? Vorkie is door Bonnie zelf van een wegwerpmes-en-vork gemaakt, dus hij bevindt zich in een moeilijke situatie. Hij wil vasthouden aan zijn initiële doel, maar heeft nu een nieuw doel voor ogen."

Woody neemt de rol op van Vorkies bewaarder, wat aanvankelijk inhoudt dat hij moet zorgen dat Vorkie niet in de prullenbak belandt. "We vonden Vorkie een superidee", zegt producent Jonas Rivera. "Hij begrijpt de regels niet en slaat ze in de wind, wat het verhaal echt fris doet aanvoelen. Maar hij maakt het Woody wel lastig, terwijl hij Vorkie laat zien wat het belang van het kind is."