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Wish

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 35 min.

22 november 2023

Actie-avontuur, Animatie, Fantasy, Kinderen en familie

"Wish" van Walt Disney Animation Studios is een animatiemusicalkomedie die het publiek meevoert naar het magische koninkrijk Rosas, waar Asha, een scherpzinnige idealiste, een wens doet die zo krachtig is dat deze wordt beantwoord door een kosmische kracht: een balletje grenzeloze energie genaamd Star. Samen gaan Asha en Star de confrontatie aan met een geduchte vijand - de heerser van Rosas, koning Magnifico - om haar volk te redden en te bewijzen dat wanneer de wil van een moedig mens samengaat met de magie van de sterren, er wonderlijke dingen kunnen gebeuren.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 35 min.
Releasedatum: 22 november 2023

  • Geregisseerd door

    Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

  • Geproduceerd door

    Juan Pablo Reyes, Peter Del Vecho

  • Cast

    Shanna Slaap, Charly Luske, Milan van Weelden

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