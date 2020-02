90 jaar geleden is het allemaal begonnen met deze muis.

Mickey Mouse is een wereldwijd icoon en een authentiek personage met een universele aantrekkingskracht die mensen over de hele wereld samenbrengt. In 2018 is het 90 jaar geleden dat Mickey Mouse op 18 november 1928 zijn opwachting maakte in Steamboat Willie, en daarom huldigen we de muis waarmee het allemaal is begonnen met een wereldwijde viering!