Zeven dingen die je niet wist over Coco

2. Goudsbloemen zijn de enige levende planten die je ziet in het Land van de Doden

Het feit dat deze de enige levende planten in het Land van de Doden zijn, onderscheidt het van het Land van de Levenden. Tijdens hun voorbereidende reizen naar Mexico leerden de makers van de film dat goudsbloemen een enorme rol spelen op de Día de Los Muertos: ze leiden de geest van een geliefde naar huis. En het kan natuurlijk ook geen kwaad dat ze mooi zijn.