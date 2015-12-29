Zeven dingen die je niet wist over Coco
Disney•Pixars Coco heeft net de Academy Award® voor beste animatiefilm en beste originele song gewonnen.
Om de release op digitaal, Blu-Ray en dvd te vieren hebben we een lijstje met leuke weetjes over de animatiefilm samengesteld:
1. Er zijn botvormige plaveien in de straten van het Land van de Doden
Probeer ze te vinden wanneer je naar de film kijkt.
2. Goudsbloemen zijn de enige levende planten die je ziet in het Land van de Doden
Het feit dat deze de enige levende planten in het Land van de Doden zijn, onderscheidt het van het Land van de Levenden. Tijdens hun voorbereidende reizen naar Mexico leerden de makers van de film dat goudsbloemen een enorme rol spelen op de Día de Los Muertos: ze leiden de geest van een geliefde naar huis. En het kan natuurlijk ook geen kwaad dat ze mooi zijn.
3. Dantes ras is xoloitzcuintli, de nationale hond van Mexico
Dante is Miguels trouwe huisdier in de film... Xolohonden zijn bijna haarloos en missen vaak tanden, waardoor hun tong uit hun mond hangt. Er kwamen lokale xolohonden op bezoek bij Pixar, zodat de animatoren ze konden bestuderen.
4. Wanneer je iemand de gitaar ziet spelen in Coco, worden daadwerkelijk de juiste noten gespeeld
Door middel van video's van muzikanten met camera's op hun gitaar als referentie konden de animatoren het gitaarspel in de film authentiek maken.
5. Ernesto De La Cruz is zo precies geanimeerd dat zelfs zijn adamsappel beweegt wanneer hij zingt
Dankzij de magie van bijkomende "facial rigs" vibreren ook De La Cruz' keel en wangen wanneer hij zingt.
6. Er werden 500 individuele kledingsstukken gecreëerd voor de personages in de menigte
Om de look van de personages perfect te krijgen, van de bewoners van Santa Cecilia tot de uitgenodigde skeletten op Ernesto De La Cruz' feest in het Land van de Doden, tekenden de animators tijdens levensechte sessies met Mexicaanse folkloredansers.
7. Zowel op de kin van Ernesto De La Cruz' levende versie als op zijn dode versie kan er een spleet gezien worden
Zijn flinterdun snorretje doet ook denken aan de snorren die populair waren wanneer hij in leven was. De animators van Pixar denken echt aan alles.