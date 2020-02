Alles wat je moet weten over Captain Marvel

Ondersteunende acteurs

Hoewel de hoofdrol nieuw is, keren ook diverse bekende gezichten terug voor dit nieuwe actie-avontuur. Nick Fury (Samuel L. Jackson) maakt zijn opwachting na een korte cameo na de aftiteling in Avengers: Infinity War, maar deze Fury is heel anders dan die we kennen.

Samuel L. Jackson gaf hints over wat we gaan ontdekken, waaronder "de oorzaak van wat er met zijn oog is gebeurd, misschien". Jackson vervolgde: "Jullie komen erachter dat hij wel degelijk familie heeft waaraan wordt gerefereerd. Er is een achtergrondverhaal dat nog niet eerder aan bod is geweest; waar hij vandaan komt en wat hij heeft gedaan. Er zijn momenten dat hij zelfs menselijk reageert, met angst en ontzag, voordat hij leert hoe hij zijn emoties op een andere manier onder controle kan houden."

Ook Agent Coulson (Clark Gregg) zien we terugkeren, evenals Ronan (Lee Pace) en Korath (Djimon Hounsou) uit Guardian of the Galaxy uit 2014.