Alles wat je moet weten over Captain Marvel
Ga deze lente terug naar de jaren '90 met Captain Marvel, de eerste film in het Marvel Cinematic Universe met een vrouw in de hoofdrol, Brie Larson.
Ontdek alles over het personage, het verhaal en de makers achter Captain Marvel nog voordat deze langverwachte film te zien is in de bioscoop.
Een nieuwe held aan het firmament
Er zijn heel veel strips en sterke personages om uit te kiezen, maar toch is de keuze gevallen op Captain Marvel. De film onthult waarom zij zo belangrijk is voor het gehele MCU. Larsons unieke personage beschikt al vanaf het begin over haar krachten, maar ze kan zich niks herinneren over haar verleden op aarde als Carol Danvers.
"Aan het begin van de film vecht Captain Marvel aan de zijde van de Kree in de oorlog tussen de Kree en de Skrulls. Ze herinnert zich niets van haar leven als mens", aldus uitvoerend producent Jonathan Schwartz in gesprek met OhMyDisney. "De film gaat over haar terugkeer naar de aarde als gevolg van dit avontuur, en het besef dat ze van oorsprong een mens is met veel bredere links naar die oorlog. Op veel manieren is het dus een klassiek Marvel-verhaal over de herkomst van de held, maar dan in omgekeerde volgorde verteld."
De casting van Captain Marvel
Om een gloednieuwe superheld te introduceren op het grote scherm, moest gezocht worden naar een actrice die naadloos zou passen in het MCU en de krachten van het personage goed zou kunnen vertolken. Het werd de winnares van een Academy Award, actrice Brie Larson.
"Toen we erachter kwamen dat Brie Larson zich wilde aansluiten bij het MCU, legden we haar het idee voor de film voor", herinnert de directeur van Marvel Studios Kevin Feige zich. "Ze was groot fan van het personage in de strip en een van de hoogtepunten van mijn carrière bij Marvel was haar introduceren op Comic-Con."
"Deze films maken deel uit van onze cultuur, wie we zijn, welke normen en waarden we belangrijk vinden. Dat is ongelofelijk", legt Larson uit. "Ik geloof niet dat ik kon overzien wat dat betekende voor de culturele tijdgeest, tot de aankondiging kwam dat ik Captain Marvel zou spelen. Toen kwam langzaam het besef van de reikwijdte en de impact hiervan."
Ondersteunende acteurs
Hoewel de hoofdrol nieuw is, keren ook diverse bekende gezichten terug voor dit nieuwe actie-avontuur. Nick Fury (Samuel L. Jackson) maakt zijn opwachting na een korte cameo na de aftiteling in Avengers: Infinity War, maar deze Fury is heel anders dan die we kennen.
Samuel L. Jackson gaf hints over wat we gaan ontdekken, waaronder "de oorzaak van wat er met zijn oog is gebeurd, misschien". Jackson vervolgde: "Jullie komen erachter dat hij wel degelijk familie heeft waaraan wordt gerefereerd. Er is een achtergrondverhaal dat nog niet eerder aan bod is geweest; waar hij vandaan komt en wat hij heeft gedaan. Er zijn momenten dat hij zelfs menselijk reageert, met angst en ontzag, voordat hij leert hoe hij zijn emoties op een andere manier onder controle kan houden."
Ook Agent Coulson (Clark Gregg) zien we terugkeren, evenals Ronan (Lee Pace) en Korath (Djimon Hounsou) uit Guardian of the Galaxy uit 2014.
Bondgenoten en de Starforce
Danvers heeft moeite om zich het verleden te herinneren, maar voelt een absolute klik wanneer ze wordt herenigd met haar trouwe vriendin Maria Rambeau, een voormalig collega-testpiloot van straaljagers. Actrice Lashana Lynch verklaarde de speciale dynamiek tussen de twee en de impact die dat heeft: "Er is een bepaalde energie die je deelt met je vrienden die ongeëvenaard is, en [Captain Marvel] heeft flitsen met dat gevoel. Alleen via gesprekken en doordat [Rambeau] haar vertelt over haar verleden, komt het allemaal weer terug."
Eeuwenlang hebben de Kree oorlog gevoerd met een ander buitenaards ras, de Skrulls. Jude Law heeft zich opgewerkt tot Starforce-commandant van de Kree Starforce. "Vóór deze film voelde het als een feestje waar iedereen het al jarenlang over heeft. Je kent en bewondert alle mensen die ernaartoe gaan, maar plotseling realiseer je je dat je nog geen uitnodiging hebt gehad", vertelt Law. "Als die uitnodiging dan komt, geeft dat een geweldig gevoel, en deel uitmaken van de dingen die ik bewonder en waar ik van hou is fantastisch."
De sterkste held van de aarde
Met zo veel personages in het MCU, is er een ruime keuze aan superhelden die hun eigen film zouden kunnen krijgen. Toch vond Jackson Captain Marvel de beste keuze. "Ze is zo'n beetje de sterkste superheld ooit; ze hebben te maken met heel veel negatieve krachten, zoals we hebben gezien in 'Infinity War'. Dus we weten dat we iemand nodig hebben die net zo sterk is als Thanos en op een bepaald moment ontdekken we hoe sterk ze is en wat ze allemaal kan."