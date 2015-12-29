Alles wat je moet weten over Captain Marvel

Een nieuwe held aan het firmament

Er zijn heel veel strips en sterke personages om uit te kiezen, maar toch is de keuze gevallen op Captain Marvel. De film onthult waarom zij zo belangrijk is voor het gehele MCU. Larsons unieke personage beschikt al vanaf het begin over haar krachten, maar ze kan zich niks herinneren over haar verleden op aarde als Carol Danvers.

"Aan het begin van de film vecht Captain Marvel aan de zijde van de Kree in de oorlog tussen de Kree en de Skrulls. Ze herinnert zich niets van haar leven als mens", aldus uitvoerend producent Jonathan Schwartz in gesprek met OhMyDisney. "De film gaat over haar terugkeer naar de aarde als gevolg van dit avontuur, en het besef dat ze van oorsprong een mens is met veel bredere links naar die oorlog. Op veel manieren is het dus een klassiek Marvel-verhaal over de herkomst van de held, maar dan in omgekeerde volgorde verteld."