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Captain Marvel
Captain Marvel van Marvel Studios is een avontuur dat zich afspeelt in een nog onbekende periode van het Marvel Cinematic Universe. Het volgt de reis van Carol Danvers terwijl zij een van de machtigste helden van het universum wordt.
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Geregisseerd doorAnna Boden, Ryan Fleck
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Geschreven doorAnna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet
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Geproduceerd doorKevin Feige
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CastBrie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace