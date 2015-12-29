Het verhaal achter Dumbo
Het gloednieuwe live-actionavontuur 'Dumbo' van de hand van Disney en visionair regisseur Tim Burton vormt een uitbreiding van het geliefde klassieke verhaal waarin verschillen er mogen zijn, familie wordt gekoesterd en dromen worden nagestreefd.
Het verhaal van Dumbo
Circuseigenaar Max Medici huurt de voormalige ster Holt Farrier en zijn kinderen Milly en Joe in om voor een pasgeboren olifantje te zorgen. Door zijn veel te grote oren is het olifantje het lachertje van het toch al noodlijdende circus. Maar wanneer ze ontdekken dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een ongelofelijke comeback. De overtuigende ondernemer V.A. Vandevere werft het bijzondere olifantje voor zijn nieuwste, grootse entertainmentpark, Dreamland. Dumbo vliegt naar nieuwe hoogten samen met een charmerende en spectaculaire luchtacrobate, Colette Marchant, totdat Holt te weten komt dat Dreamland onder de glanzende laag vol zit met duistere geheimen.
De cast van Dumbot
De sterrencast bestaat uit Golden Globe-winnaar Colin Farrell, Golden Globe-winnaar Michael Keaton, Emmy- en Golden Globe-winnaar Danny DeVito, BAFTA Award-winnaar en genomineerde voor een Golden Globe Eva Green. Daarnaast schitteren de ongelofelijke talenten Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney en Douglas Reith.
Het team achter Dumbo
Het creatieve team bestaat uit cinematograaf Ben Davis (Guardians of the Galaxy), Academy Award-winnende productie-ontwerper Rick Heinrichs (Star Wars: The Last Jedi), 4-malig Academy Award-winnende kostuumontwerper Colleen Atwood (Tim Burtons Alice in Wonderland), editor Chris Lebenzon (Alice in Wonderland en Maleficent), en BAFTA Award-winnende make-upartiest Paul Gooch (Alice in Wonderland.) Ehren Kruger schreef het script en produceert de film samen met Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie) en Justin Springer (TRON: Legacy). Nigel Gostelow is uitvoerend producent. Tim Burton regisseert de film.