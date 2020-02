Het verhaal achter Dumbo

Het team achter Dumbo

Het creatieve team bestaat uit cinematograaf Ben Davis (Guardians of the Galaxy), Academy Award-winnende productie-ontwerper Rick Heinrichs (Star Wars: The Last Jedi), 4-malig Academy Award-winnende kostuumontwerper Colleen Atwood (Tim Burtons Alice in Wonderland), editor Chris Lebenzon (Alice in Wonderland en Maleficent), en BAFTA Award-winnende make-upartiest Paul Gooch (Alice in Wonderland.) Ehren Kruger schreef het script en produceert de film samen met Katterli Frauenfelder, Derek Frey (Frankenweenie) en Justin Springer (TRON: Legacy). Nigel Gostelow is uitvoerend producent. Tim Burton regisseert de film.