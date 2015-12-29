Het verhaal achter Dumbo

Het verhaal van Dumbo

Circuseigenaar Max Medici huurt de voormalige ster Holt Farrier en zijn kinderen Milly en Joe in om voor een pasgeboren olifantje te zorgen. Door zijn veel te grote oren is het olifantje het lachertje van het toch al noodlijdende circus. Maar wanneer ze ontdekken dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een ongelofelijke comeback. De overtuigende ondernemer V.A. Vandevere werft het bijzondere olifantje voor zijn nieuwste, grootse entertainmentpark, Dreamland. Dumbo vliegt naar nieuwe hoogten samen met een charmerende en spectaculaire luchtacrobate, Colette Marchant, totdat Holt te weten komt dat Dreamland onder de glanzende laag vol zit met duistere geheimen.