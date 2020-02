's Werelds meest ongelooflijke gezin

Het is bijna 14 jaar geleden dat Disney•Pixars The Incredibles uitkwam en nu het vervolg in de cinema te zien is, is er geen beter moment om de familie supers opnieuw te ontmoeten.

Om je geheugen op te frissen over wat we zo geweldig vonden aan deze Incredible-familie en om je klaar te maken voor Incredibles 2 hebben we een lijst opgesteld van deze super familie en hun superkrachten.