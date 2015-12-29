's Werelds meest ongelooflijke gezin
Het is bijna 14 jaar geleden dat Disney•Pixars The Incredibles uitkwam en nu het vervolg in de cinema te zien is, is er geen beter moment om de familie supers opnieuw te ontmoeten.
Om je geheugen op te frissen over wat we zo geweldig vonden aan deze Incredible-familie en om je klaar te maken voor Incredibles 2 hebben we een lijst opgesteld van deze super familie en hun superkrachten.
Helen Parr, in de superwereld gekend als Elastigirl, heeft haar superheldenpak aan de haak gehangen om een gezin te stichten met haar echtgenoot Bob en ze hebben hun misdaadbestrijdende dagen achter zich gelaten. Maar wanneer ze gevraagd wordt om een campagne te leiden om de supers terug in de kijker te brengen, komt ze te weten dat ze zichzelf nog steeds in elke nodige vorm kan buigen, rekken en wringen om de moeilijkste mysteries op te lossen.
Bob Parr koestert zijn dagen als Meneer Incredible, een populaire superheld met megakracht en de kracht om slechteriken op z'n eentje uit te schakelen. Sinds de superhelden verboden werden, houdt Bob zich hoofdzakelijk gedeisd en brengt hij zijn kinderen groot aan de zijde van zijn vrouw Helen. Maar wanneer deze de opdracht krijgt om haar supervaardigheden in te zetten en hopelijk de publieke perceptie van supers positief te veranderen, moet Bob het huishouden zelf doen, wat een heel andere set superkrachten vereist.
Jack-Jack Parr, de jongste van de familie, ontspant zich graag met een fles en een goed verhaal. Welbespraakt op het vlak van gebazel en met de neiging om met eten te gooien, lijkt Jack-Jack een typische peuter, maar misschien ontpopt hij zich wel nog als de krachtigste Parr in het huishouden.
Violet Parr, de eerstgeborene van de Parr-clan, is een introverte en intelligente 14-jarige tiener die een beetje een buitenstaander is. De sociaal onhandige, openhartige en sarcastische Violet speelt haar tienerrol perfect, terwijl ze in het geheim haar superkrachten van onzichtbaarheid en het creëren van krachtvelden onder de knie krijgt. Als superheld in hart en nieren kan Violet niet weerstaan aan de drang om de misdaad te bestrijden aan de zijde van haar familie.
Dashiell Parr is een 10-jarige jongen: rusteloos, volhoudend, nieuwsgierig, en met de opmerkelijke kracht van supersnelheid. Dash bezit een flinke portie zin voor avontuur en een eindeloze voorraad energie. Hij zou niets liever doen dan pronken met zijn speciale vaardigheden en tegelijkertijd een paar boeven bekampen en hij begrijpt niet waarom hij zijn krachten geheim moet houden.