De magie achter Mary Poppins Returns

24 jaar na Mary Poppins, heeft Michael Banks nu een eigen gezin en werkt hij in dezelfde bank als zijn vader en grootvader vroeger. Een familietragedie in combinatie met geldzorgen zorgen ervoor dat Michael moeite heeft om voor zijn drie kinderen te zorgen, maar net wanneer het gezin bang is dat de dingen nog erger zullen worden, komt Mary Poppins opnieuw in hun leven.

Vanaf de eerste publicatie in 1934, schreef auteur PL Travers acht boeken in vijftig jaar, en het verhaal van Mary Poppins Returns is afkomstig uit verschillende van deze magische avonturen.Regisseur en producent Rob Marshall legt uit: "Het was duidelijk dat er nog veel meer verhalen te vertellen waren, en toen we eenmaal alle boeken gelezen hadden, realiseerden we ons dat we een andere invalshoek konden vinden. In die zin dat we de nadruk wilden leggen op het terugkerende thema van Travers, dat als we volwassenen worden, we gedesillusioneerd en cynisch worden en vergeten hoe we door de ogen van een kind naar het leven kunnen kijken."