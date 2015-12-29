De magie achter Mary Poppins Returns
Deze Kerst keert een oude bekende terug en ze brengt plezier en verwondering mee.
Mary Poppins Returns met Emily Blunt als de praktisch perfecte oppasser die de Banks familie bezoekt wanneer ze haar het meeste nodig hebben. Met een bekende cast, negen orginele liedjes en een magische tour langs de meest prachtige plekken van London, is Mary Poppins Returns een vrolijk vervolg op het iconische verhaal.
24 jaar na Mary Poppins, heeft Michael Banks nu een eigen gezin en werkt hij in dezelfde bank als zijn vader en grootvader vroeger. Een familietragedie in combinatie met geldzorgen zorgen ervoor dat Michael moeite heeft om voor zijn drie kinderen te zorgen, maar net wanneer het gezin bang is dat de dingen nog erger zullen worden, komt Mary Poppins opnieuw in hun leven.
Vanaf de eerste publicatie in 1934, schreef auteur PL Travers acht boeken in vijftig jaar, en het verhaal van Mary Poppins Returns is afkomstig uit verschillende van deze magische avonturen.Regisseur en producent Rob Marshall legt uit: "Het was duidelijk dat er nog veel meer verhalen te vertellen waren, en toen we eenmaal alle boeken gelezen hadden, realiseerden we ons dat we een andere invalshoek konden vinden. In die zin dat we de nadruk wilden leggen op het terugkerende thema van Travers, dat als we volwassenen worden, we gedesillusioneerd en cynisch worden en vergeten hoe we door de ogen van een kind naar het leven kunnen kijken."
Het vinden van een actrice om in de voetstappen te treden van Oscar-winnende Julie Andrews zou nooit gemakkelijk zijn, maar Emily Blunt wist dat ze iets nieuws kon brengen als één van de meest geliefde filmpersonages.
"Rob Marshall stelde het personage op een heel intrigerende manier aan me voor, met Mary Poppins die een raadselachtig masterplan heeft, ijdel en stijlvol maar ook grappig is. Ik beeldde me in dat ze nu waarschijnlijk een iets scherper randje had, maar herinnerde me ook het geruststellende gevoel dat ik als kind van haar kreeg", legde ze uit.
De cast wordt aangevuld door de maker van Hamilton, Lin-Manuel Miranda; Ben Whishaw als Michael Banks, Emily Mortimer als Jane Banks, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury en Julie Walters.
Mary Poppins Returns werd zowel in de Shepperton Studios in Londen als op locatie in en rond de stad gefilmd, iets wat een aankleding van de set vereiste, zodat alles authentiek uit de jaren dertig leek.
"We wilden de film open trekken en op deze locaties in Londen filmen om het publiek een echt gevoel te geven van de stad", zegt producer John DeLuca. "We begonnen deze locaties zelfs als personages te beschouwen."
Bezienswaardigheden als de St. Paul's Cathedral, Buckingham Palace, de Tower of London, de Royal Exchange en Westminster zijn allemaal aanwezig, en Emily Blunt was dol op de manier waarop de film Londen in de kijker zette.
"Ik beschouw de film als een liefdesbrief aan Londen. Ik kom uit Londen en ik vind van de manier waarop ze de stad afbeelden prachtig."
Mary Poppins Returns is een leuke familiefilm die het origineel in haar waarde laat en tegelijkertijd nieuwe, frisse personages en liedjes voor het publiek brengt.
Mary Poppins Returns is in de bioscoop te zien vanaf 19 december.