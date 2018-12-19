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Mary Poppins Returns
De magie keert terug in deze hernieuwde Disney klassieker, waarin Mary Poppins de familie banks helpt het plezier van het kind zijn weer terug te vinden. Samen met haar vriend Jack de lantaarnaansteker is ze terug in Londen om te vieren dat alles mogelijk is... zelfs het onmogelijke!
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Geregisseerd doorRob Marshall
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Geschreven doorDavid Magee
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Geproduceerd doorJohn DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt
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CastEmily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth, Meryl Streep