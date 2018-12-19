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Mary Poppins Returns

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

2 uur 10 min.

19 december 2018

Familie, Fantasy, Musical

De magie keert terug in deze hernieuwde Disney klassieker, waarin Mary Poppins de familie banks helpt het plezier van het kind zijn weer terug te vinden. Samen met haar vriend Jack de lantaarnaansteker is ze terug in Londen om te vieren dat alles mogelijk is... zelfs het onmogelijke!

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 2 uur 10 min.
Releasedatum: 19 december 2018

  • Geregisseerd door

    Rob Marshall

  • Geschreven door

    David Magee

  • Geproduceerd door

    John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt

  • Cast

    Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth, Meryl Streep

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