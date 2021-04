Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Als je even geobsedeerd bent door de bioscoopwereld van Marvel als wij, dan wacht je waarschijnlijk vol ongeduld op het moment dat de nieuwste Marvelfilm in de bioscoop te zien is. Bekijk de gloednieuwe trailer van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en kom meer te weten over de nieuwste film van Marvel Studios.