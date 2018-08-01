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Ant-Man and The Wasp

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

1 uur 58 min.

1 augustus 2018

Actie-avontuur, Komedie, Sciencefiction, Superheld

Tijdens zijn pogingen om balans te vinden tussen zijn gewone en superheldenleven moet Scott Lang het Ant-Man-pak weer aantrekken om samen met de Wasp geheimen uit het verleden te onthullen.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 1 uur 58 min.
Releasedatum: 1 augustus 2018

  • Geregisseerd door

    Peyton Reed

  • Geschreven door

    Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson

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