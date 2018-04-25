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Avengers: Infinity War
De machtige Thanos staat op het punt het universum te vernietigen. De Avengers en hun superhelden-bondgenoten zetten alles op alles in een ultieme krachtmeting.
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Geregisseerd doorAnthony Russo, Joe Russo
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Geproduceerd doorKevin Feige
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CastChadwick Boseman, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Karen Gillan, Tom Hiddleston, Chris Evans, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Don Cheadle, Tom Holland