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Avengers: Infinity War

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 29 min.

25 april 2018

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

De machtige Thanos staat op het punt het universum te vernietigen. De Avengers en hun superhelden-bondgenoten zetten alles op alles in een ultieme krachtmeting.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 29 min.
Releasedatum: 25 april 2018

  • Geregisseerd door

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Chadwick Boseman, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Karen Gillan, Tom Hiddleston, Chris Evans, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Don Cheadle, Tom Holland

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