Taal: NEDERLANDS | FRANÇAIS |

* Algemene voorwaarden van toepassing | Abonnementen vanaf slechts € 6,99 per maand

Black Panther

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 14 min.

14 februari 2018

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

Als de jonge koning T'Challa het moet opnemen tegen een oude vijand waarbij zijn thuisland Wakanda en de hele wereld gevaar lopen, moet hij de krachten van Black Panther aanwenden om hen te redden.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 14 min.
Releasedatum: 14 februari 2018

  • Geregisseerd door

    Ryan Coogler

  • Geschreven door

    Joe Robert Cole, Ryan Coogler

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige

  • Cast

    Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba

Meer films

Volg Disney op:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube