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Black Panther
Als de jonge koning T'Challa het moet opnemen tegen een oude vijand waarbij zijn thuisland Wakanda en de hele wereld gevaar lopen, moet hij de krachten van Black Panther aanwenden om hen te redden.
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Geregisseerd doorRyan Coogler
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Geschreven doorJoe Robert Cole, Ryan Coogler
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Geproduceerd doorKevin Feige
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CastChadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba