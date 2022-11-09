Black Panther: Wakanda Forever

Na de dood van de geliefde koning T'Challa strijden koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) en de machtige Dora Milaje (inclusief Florence Kasumba) om hun land te beschermen tegen interveniërende wereldmachten. Terwijl de Wakandiërs ernaar streven hun volgende hoofdstuk te omarmen, moeten de helden samenwerken met de hulp van War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) en Everett K. Ross (Martin Freeman) als ze een nieuw pad willen uitstippelen voor het koninkrijk Wakanda. Black Panther: Wakanda Forever is geschreven door Ryan Coogler & Joe Robert Cole en geregisseerd door Ryan Coogler.