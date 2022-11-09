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Black Panther: Wakanda Forever
Na de dood van de geliefde koning T'Challa strijden koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) en de machtige Dora Milaje (inclusief Florence Kasumba) om hun land te beschermen tegen interveniërende wereldmachten. Terwijl de Wakandiërs ernaar streven hun volgende hoofdstuk te omarmen, moeten de helden samenwerken met de hulp van War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) en Everett K. Ross (Martin Freeman) als ze een nieuw pad willen uitstippelen voor het koninkrijk Wakanda. Black Panther: Wakanda Forever is geschreven door Ryan Coogler & Joe Robert Cole en geregisseerd door Ryan Coogler.
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Geregisseerd doorRyan Coogler
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Geproduceerd doorKevin Feige, Nate Moore
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CastLetitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Winston Duke, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Martin Freeman