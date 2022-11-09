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Black Panther: Wakanda Forever

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

2 uur 43 min.

9 november 2022

Actie-avontuur, Sciencefiction, Superheld

Na de dood van de geliefde koning T'Challa strijden koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) en de machtige Dora Milaje (inclusief Florence Kasumba) om hun land te beschermen tegen interveniërende wereldmachten. Terwijl de Wakandiërs ernaar streven hun volgende hoofdstuk te omarmen, moeten de helden samenwerken met de hulp van War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) en Everett K. Ross (Martin Freeman) als ze een nieuw pad willen uitstippelen voor het koninkrijk Wakanda. Black Panther: Wakanda Forever is geschreven door Ryan Coogler & Joe Robert Cole en geregisseerd door Ryan Coogler.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 2 uur 43 min.
Releasedatum: 9 november 2022

  • Geregisseerd door

    Ryan Coogler

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige, Nate Moore

  • Cast

    Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Winston Duke, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Martin Freeman

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