Doctor Strange in the Multiverse of Madness

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness van Marvel Studios ontsluit het Marvel Cinematic Universe het multiversum en verlegt het zijn grenzen verder dan ooit tevoren. Reis naar het onbekende met Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), die, met de hulp van oude en nieuwe mystieke bondgenoten de geestverruimende en gevaarlijke alternatieve realiteiten van het multiversum moet doorkruisen voor een confrontatie met een mysterieuze tegenstander. Met in de hoofdrollen Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg en Rachel McAdams. Deze spannende, bovennatuurlijke actie-avonturenfilm werd geregisseerd door Sam Raimi. Geproduceerd door Kevin Feige, met Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson en Jamie Christopher als uitvoerende producenten. Het scenario werd geschreven door Michael Waldron en is gebaseerd op de Marvel-comics van Stan Lee en Steve Ditko.