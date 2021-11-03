Eternals

Eternals van Marvel Studios volgt een groep klassieke helden van voorbij de sterren, die de aarde hebben beschermd sinds de geboorte van de mens. Wanneer monsterlijke wezens, Deviants genaamd, waarvan men dacht dat ze waren uitgestorven, op mysterieuze wijze terugkeren, worden de Eternals gedwongen zich te herenigen om de mensheid opnieuw te verdedigen. Eternals heeft een uitstekende cast. Met onder meer: Gemma Chan als de menslievende Sersi, Richard Madden als de almachtige Ikaris, Kumail Nanjiani als kosmisch aangedreven Kingo, Lia McHugh als Sprite, een eeuwig jonge oude ziel, en Brian Tyree Henry als intelligente uitvinder Phastos. Andere rollen zijn er voor Lauren Ridloff als de supersnelle Makkari, Barry Keoghan als afstandelijke eenling Druig, Don Lee als de almachtige Gilgamesh, Kit Harington als Dane Whitman, Salma Hayek als wijze spirituele leider Ajak en Angelina Jolie als de felle krijger Thena. Chloé Zhao regisseert de film en Kevin Feige en Nate Moore zijn de producenten, met Louis D'Esposito, Victoria Alonso en Kevin de la Noy als uitvoerende producenten. Het scenario is van Chloé Zhao, Chloé Zhao & Patrick Burleigh en Ryan Firpo & Kaz Firpo, naar een verhaal van Ryan Firpo & Kaz Firpo.