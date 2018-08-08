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Janneman Robinson & Poeh
In dit hartverwarmende Disneyverhaal ontmoet Janneman Robinson zijn jeugdvriend Winnie de Poeh, die hem helpt de eindeloze dagen van zorgeloos kinderplezier weer in herinnering te roepen.
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Geregisseerd doorMarc Forster
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Geschreven doorAlex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder
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Geproduceerd doorBrigham Taylor, Kristin Burr
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CastEwan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough