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Janneman Robinson & Poeh

Mogelijk schadelijk tot 6 jaar

1 uur 44 min.

8 augustus 2018

Drama, Familie, Fantasy

In dit hartverwarmende Disneyverhaal ontmoet Janneman Robinson zijn jeugdvriend Winnie de Poeh, die hem helpt de eindeloze dagen van zorgeloos kinderplezier weer in herinnering te roepen.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Looptijd: 1 uur 44 min.
Releasedatum: 8 augustus 2018

  • Geregisseerd door

    Marc Forster

  • Geschreven door

    Alex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder

  • Geproduceerd door

    Brigham Taylor, Kristin Burr

  • Cast

    Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough

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