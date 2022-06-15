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Lightyear
“Lightyear,” is een nieuwe film van Disney en Pixar. Het sci-fi actie-avontuur toont de oorspronkelijke ontstaansgeschiedenis van Buzz Lightyear -de held waarop de speelgoedfiguur is geïnspireerd - en introduceert de legendarische Space Ranger die al generaties lang fans weet te winnen. De regie van “Lightyear” is in handen van Angus MacLane, Annie Award-winnaar, Pixar-animator, en co-regisseur van “Finding Dory” uit 2016 . Galyn Susman (“Toy Story That Time Forgot” short) is de producent.
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Geregisseerd doorAngus MacLane
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Geproduceerd doorGalyn Susman
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CastMatteo van der Grijn, Evita Mac-nack, Ronald Goedemondt, Marjolijn Touw, Mark Rietman, Peggy Sandaal, Nienke van Dijk, Jelle Amersfoort, Kelvin Allison, Julia Wolda