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Star Wars: The Rise of Skywalker (Episode IX)
Met Star Wars: The Rise of Skywalker slaan Lucasfilm en regisseur J.J. Abrams de handen nog eenmaal ineen voor een legendarische reis naar een sterrenstelsel hier ver vandaan. Beleef het meeslepende einde van de imposante Skywalker-saga, waarin nieuwe legendes ontstaan terwijl de laatste slag om vrijheid nog moet komen.
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Geregisseerd doorJ.J. Abrams
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Geschreven doorDerek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams
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Geproduceerd doorKathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
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CastCarrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan