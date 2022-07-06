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Thor: Love and Thunder

Mogelijk schadelijk tot 12 jaar

1 uur 59 min.

6 juli 2022

Actie-avontuur, Komedie, Fantasy, Romantiek, Superheld

In de film maakt Thor (Chris Hemsworth) een nieuwe soort reis: een zoektocht naar zichzelf. Maar zijn pensioen wordt onderbroken door de galactische moordenaar Gorr (Christian Bale), die uit is op de vernietiging van de goden. Om de dreiging te bestrijden, roept Thor de hulp in van Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) en ex-vriendin Jane Foster (Natalie Portman), die op onverklaarbare wijze zijn magische hamer, Mjolnir, hanteert als de Machtige Thor. Samen beginnen ze aan een spannend kosmisch avontuur om het mysterie van de wraak van Gorr te ontrafelen en hem te stoppen voor het te laat is.

Rated: Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
Looptijd: 1 uur 59 min.
Releasedatum: 6 juli 2022

  • Geregisseerd door

    Taika Waititi

  • Geproduceerd door

    Kevin Feige, Brad Winderbaum

  • Cast

    Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi, Natalie Portman

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