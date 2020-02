Soul

Er zijn zoveel films om naar uit te kijken en één daarvan is de nieuwste film van Disney and Pixar.

Heb je je ooit afgevraagd waar je passie, je dromen en je interesses vandaan komen? Waardoor jij JIJ bent? In 2020 neemt Pixar Animation Studios je mee op reis van de straten van New York City naar de nooit eerder vertoonde kosmische rijken en 'The You Seminar', de fantastische plek waar we allemaal onze unieke persoonlijkheden ontdekken.